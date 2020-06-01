Перший день автофіксації: у Києві зафіксували майже 36 тисяч подій на дорогах

У перший день роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху у Києві зафіксували 35 762 події на дорогах. Вже є перші штрафи.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, зафіксованих порушень відпрацювали понад 5 тисяч подій, з яких є перші штрафи.

"Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР в Києві: зафіксовано 35 762 події, відпрацьовано 5 620. "Лідери перегонів": Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год і BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, водій отримає 3 штрафи", - сказав глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, правопорушення на столичних дорогах з 1 червня фіксують 20 камер.

На сьогодні система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки була перевищена швидкість:

255 гривень - у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год;

510 гривень - при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Як зазначили в МВС, про порушення правил дорожнього руху можна дізнатися з СМС-повідомлення, листом електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполіції.

РБК-Україна писало, що з-за карантину в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.