Перші українські спортсмени прибули на Олімпіаду в Токіо

В Токіо прибув перший десант олімпійців з України. Вони з 23 липня представлятимуть нашу країну на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тесту на COVID українці відправилися в Олімпійське селище.

"Першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники боксу, дзюдо та стрільби з лука", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні у атлетів буде можливість більш детально ознайомитися з Олімпійським селищем та провести свої перші тренування на його території.

На Іграх в Токіо Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).