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Перші українські спортсмени прибули на Олімпіаду в Токіо

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Субота 17 липня 2021 13:31
Перші українські спортсмени прибули на Олімпіаду в Токіо Фото: перші українські спортсмени заселилися в Олімпійське селище (noc-ukr.org)
Автор: РБК-Україна

В Токіо прибув перший десант олімпійців з України. Вони з 23 липня представлятимуть нашу країну на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тесту на COVID українці відправилися в Олімпійське селище.

"Першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники боксу, дзюдо та стрільби з лука", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні у атлетів буде можливість більш детально ознайомитися з Олімпійським селищем та провести свої перші тренування на його території.

На Іграх в Токіо Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).

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