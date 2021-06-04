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Перші, але не останні: Зеленський пообіцяв продовжити виселення з держдач

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом перші 20 осіб будуть виселені з державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Однак, за його словами, виселення продовжаться.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких - колишні міністри, генеральні прокурори та інші чиновники, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити - ці двадцять чоловік "на вихід" є першими і далеко не останніми", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні в РНБО назвали імена 20 осіб, які будуть виселені з державних дач.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці.

Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Раніше Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонча-Заспа