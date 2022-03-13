Договір між Україною та Росією має бути багатокомпонентним, - Подоляк

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, на якому етапі знаходиться робота зі створення договору з Росією. За його словами, документ буде складним і багатоаспектним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

Четвертий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться після того, як будуть напрацьовані "юридичні формати". Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю.

За словами радника, зараз всі пропозиції знаходиться в умовних робочих групах, в юридичних форматах обговорюється, як можуть виглядати підсумкові документи. Тільки після того, як будуть напрацьовані взаємні зустрічні юридичні формати, буде призначена зустріч – четвертий раунд переговорів. Але з четвертим раундом переговорів затягувати ніхто не збирається – вони можуть відбутися 13, або 14 березня.

За словами Подоляка, договір між Росією і Україною повинен бути "багатокомпонентним".

"Він повинен включати в себе кілька позицій. Перш за все, позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий важливий пункт-це процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ з території України. Третя частина-безпосередньо мирна угода. Яким чином світ буде гарантований. І тут повертаємося до ключового моменту, навколо якого все і будується, - гарантії безпеки Україні, щоб подібні ситуації не повторювалися".

Також Подоляк додав, що в договорі повинні бути прописані механізми компенсації відновлення зруйнованої в результаті бойових дій інфраструктури. За його словами, мова йде про десятки мільярдів доларів.