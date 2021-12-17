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Перші чотири ТЕС і ТЕЦ готові перейти з вугілля на газ, - Шмигаль

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чотири теплові електростанції переходять на природний газ через нестачу вугілля. Зокрема, з вугілля на газ переходить Луганська ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"З боку Міненерго і Кабінету міністрів були підготовлені спеціальні допоміжні послуги для Луганської ТЕС, двох ТЕЦ і ще однієї теплоелектростанції. Для них розроблено ряд заходів і додаткова послуга для роботи на газі", - заявив прем'єр.

Він також додав, що НКРЕКП повинен прийняти рішення про введення додаткової послуги, щоб ціна використання газу для Луганської ТЕС була справедливою, оскільки немає фізичних можливостей постачати вугілля на станцію.

Нагадаємо, раніше Кабмін доручив профільним органам влади та енергокомпаніям забезпечити можливість переходу ТЕС і ТЕЦ з вугілля на 100% використання газу.

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ТЕСТЭЦДенис Шмигаль