Першу нитку "Північного потоку-2" планують добудувати в листопаді

Фото: Пол Коркоран (Getty Images)

Nord Stream 2 AG впевнена, що Данія дозволить прокласти газопровід в її водах

Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" планують добудувати в листопаді 2019 року. Про це на Європейській газовій конференції заявив фіндиректор компанії Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Коркорана, в цьому році Nord Stream 2 AG планує отримати дозвіл на прокладку газопроводу в данських водах і вже до кінця року завершити будівництво.

"Перша нитка буде готова в листопаді, друга в грудні", - зазначив Коркоран.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США представили резолюцію, що закликає до посилення військової допомоги Україні і підтримує скасування газопроводу "Північний потік - 2". Документ внесла група з майже 70 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

Раніше також "Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік - 2" в 2019 році. Російський газовий монополіст планує витратити на будівництво газопроводу близько 806 млн доларів. При цьому загальний обсяг інвестиційної програми компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.

Зазначимо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".