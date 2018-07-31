У Первомайську через перекидання фури загинув пішохід

Водій фури не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажівки

У Первомайську Миколаївської області в результаті перекидання фури загинув пішохід. Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що інцидент стався вранці 31 липня на вулиці Київській біля заправної станції. 26-річний водій вантажівки Renault Magnum не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя, по якому йшов пішохід.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік-пішохід загинув, водій транспортного засобу отримав численні тілесні ушкодження. На місці події працює слідчо-оперативна група Первомайського відділу поліції і рятувальники. Рух на вказаній ділянці дороги тимчасово обмежено. Об'їзд забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за даним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками 2 ч. ст.286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Фото: ДТП в Первомайську

Нагадаємо, 20 липня РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській області мікроавтобус врізався у вантажівку, в результаті чого загинули 5 людей.