Мовний іспит для держслужбовців та претендентів на громадянство: всі деталі
Сьогодні о 9:30 почались іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України. Він проходить згідно з оновленими нормами закону про державну мову.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної комісії з державних стандартів.
Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:
- Культура мови (24 тестові задання),
- Читання (20 тестових завдань),
- Письмо (1 завдання відкритого типу),
- Говоріння (2 завдання відкритого типу).
Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:
- Слухання (12 тестових завдань),
- Читання (31 тестове завдання),
- Письмо (2 завдання відкритого типу),
- Говоріння (3 завдання відкритого типу).
Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.
Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.
Під час самого іспиту не можна
- спілкуватися з іншими претендентами або третіми особами;
- списувати відповіді;
- використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту;
- робити помітки, що можуть ідентифікувати особу.
Нагадаємо, 16 липня в Україні запрацювали нові норми "мовного закону".