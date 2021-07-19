Мовний іспит для держслужбовців та претендентів на громадянство: всі деталі

Сьогодні о 9:30 почались іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України. Він проходить згідно з оновленими нормами закону про державну мову.

Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:

Культура мови (24 тестові задання),

Читання (20 тестових завдань),

Письмо (1 завдання відкритого типу),

Говоріння (2 завдання відкритого типу).

Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:

Слухання (12 тестових завдань),

Читання (31 тестове завдання),

Письмо (2 завдання відкритого типу),

Говоріння (3 завдання відкритого типу).

Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.

Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.

Під час самого іспиту не можна