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Мовний іспит для держслужбовців та претендентів на громадянство: всі деталі

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 10:04
Мовний іспит для держслужбовців та претендентів на громадянство: всі деталі Фото: в Україні почались іспити з української для держслужбовців (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні о 9:30 почались іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України. Він проходить згідно з оновленими нормами закону про державну мову.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної комісії з державних стандартів.

Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:

  • Культура мови (24 тестові задання),
  • Читання (20 тестових завдань),
  • Письмо (1 завдання відкритого типу),
  • Говоріння (2 завдання відкритого типу).

Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:

  • Слухання (12 тестових завдань),
  • Читання (31 тестове завдання),
  • Письмо (2 завдання відкритого типу),
  • Говоріння (3 завдання відкритого типу).

Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.

Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.

Під час самого іспиту не можна

  • спілкуватися з іншими претендентами або третіми особами;
  • списувати відповіді;
  • використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту;
  • робити помітки, що можуть ідентифікувати особу.

Нагадаємо, 16 липня в Україні запрацювали нові норми "мовного закону".

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