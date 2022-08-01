Перше судно із зерном з України вийде сьогодні о 8:30, - Міноборони Туреччини

Перше судно із зерном вийде з одного з українських портів вже сьогодні, 1 серпня о 8:30 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Туреччини.

У турецькому оборонному відомстві український порт, з якого піде перше судно з зерном, як і його назву тримають в секреті. Вчора також турецькі чиновники повідомляли, що перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України.

При цьому вже на наступний день Росія випустила ракети по порту Одеси, де знаходилося зерно для експорту.

Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, експорт українського зерна може стартувати вже незабаром.

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