Перше судно з Одеси стане тестом "зернового коридору", - ВМС
Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеси у море вийшов перший суховантаж з українським зерном. Судно стане тестом "зернового коридору".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства внутрішніх справ.
"Судно "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисячами тон кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина", - пише пресслужба МВС.
Зазначається, що корабель стане тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур.
"По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення", - додає МВС.
Фото: перше судно з Одеси стане тестом "зернового коридору" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.
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