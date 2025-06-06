Первичка оживает? Что творится на рынке и сколько теперь стоят квадратные метры

Сколько жилья ввели в эксплуатацию в 2025 году

За первый квартал 2025 года в Украине построили и ввели в эксплуатацию 28 432 новых квартир, по данным Госстата. Это почти на 3 тысячи квартир больше, чем за аналогичный период прошлого года. Треть нового жилья - частные дома.

Больше всего квартир ввели в эксплуатацию в Киевской области (без учета Киева) - 5 472 единиц жилья (2 033 частных дома и 3 439 квартир и таунхаусов).

На втором месте - застройщики Киева. Они сдали 4076 квартир (121 частный дом и 3 955 квартир в многоквартирных домах) за первый квартал этого года.

В тройку лидеров вошли застройщики Одесской области. За первый квартал они сдали 3 488 квартир (362 частных домов и 3126 квартир в многоквартирных домах). Это вдвое больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Средний первый взнос по программе "єОселя" (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в новостройках

Самой дорогой недвижимость остается во Львове, Киеве и Ужгороде. Однако из-за резкого подорожания первички в Одессе - на 19% в валюте за полгода, этот город теперь делит третью позицию с Ужгородом.

Стоимость 1 кв. м в новостройках:

Львов - 1 380 долларов, цена выросла на 5%;

Киев - 1 260 долларов, стоимость упала на 1%;

Ужгород - 1 130 долларов, это на 1% больше;

Одесса - 1 130 долларов, цена выросла на 19%;

Днепр - 1 088 долларов, стоимость упала на 1%;

Кропивницкий и Черновцы - 1000 долларов, цена выросла на 1%.

Цены за 1 кв. м на первичном рынке Украины (скриншот)

Самое дешевое жилье в новостройках продают в Запорожье - 610 долларов за квадрат. Цены в городе очень упали из-за приближения линии фронта и активности российских обстрелов. Аналогичная ситуация в Сумах, там 1 кв. м теперь стоит 620 долларов.

В Харькове "квадрат" на первичке продают за 670 долларов, в Николаеве и Хмельницком - по 700 долларов.

Добавим, что в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории, поскольку недостаточно данных об этих регионах.

Что будет с ценами летом 2025 года

Большинство застройщиков говорят о дальнейшем повышении цен на жилье, поскольку на него растет спрос.

"Если в 2024 году в проектах компании DIM на бизнес и премиум класс рост стоимости был на уровне 10-15%, а на комфорт класс до 10%, то в 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", - говорит управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Однако некоторые девелоперские компании сдерживают рост цен, поскольку считают, что рынок не готов к новому скачку.

"С точки зрения экономической логики, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже", - заявляют в ENSО.