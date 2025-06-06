Первичка оживает? Что творится на рынке и сколько теперь стоят квадратные метры

Рынок недвижимости понемногу адаптируется к военным вызовам: за первый квартал в Украине сдали на 3 тысячи новых квартир больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Вместе с тем цены на "квадратные метры" идут вверх.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, что происходит на первичном рынке и какие цены в новостройках в разных городах.
За первый квартал 2025 года в Украине построили и ввели в эксплуатацию 28 432 новых квартир, по данным Госстата. Это почти на 3 тысячи квартир больше, чем за аналогичный период прошлого года. Треть нового жилья - частные дома.
Больше всего квартир ввели в эксплуатацию в Киевской области (без учета Киева) - 5 472 единиц жилья (2 033 частных дома и 3 439 квартир и таунхаусов).
На втором месте - застройщики Киева. Они сдали 4076 квартир (121 частный дом и 3 955 квартир в многоквартирных домах) за первый квартал этого года.
В тройку лидеров вошли застройщики Одесской области. За первый квартал они сдали 3 488 квартир (362 частных домов и 3126 квартир в многоквартирных домах). Это вдвое больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Самой дорогой недвижимость остается во Львове, Киеве и Ужгороде. Однако из-за резкого подорожания первички в Одессе - на 19% в валюте за полгода, этот город теперь делит третью позицию с Ужгородом.
Стоимость 1 кв. м в новостройках:
Самое дешевое жилье в новостройках продают в Запорожье - 610 долларов за квадрат. Цены в городе очень упали из-за приближения линии фронта и активности российских обстрелов. Аналогичная ситуация в Сумах, там 1 кв. м теперь стоит 620 долларов.
В Харькове "квадрат" на первичке продают за 670 долларов, в Николаеве и Хмельницком - по 700 долларов.
Добавим, что в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории, поскольку недостаточно данных об этих регионах.
Большинство застройщиков говорят о дальнейшем повышении цен на жилье, поскольку на него растет спрос.
"Если в 2024 году в проектах компании DIM на бизнес и премиум класс рост стоимости был на уровне 10-15%, а на комфорт класс до 10%, то в 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", - говорит управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.
Однако некоторые девелоперские компании сдерживают рост цен, поскольку считают, что рынок не готов к новому скачку.
"С точки зрения экономической логики, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже", - заявляют в ENSО.
Читайте также о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.
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