Жилье дорожает, но спрос не падает. Какие квартиры покупают украинцы в 2025 году

Спрос на жилье в Украине постепенно оживает, и одновременно трансформируются предпочтения покупателей. Люди больше не гонятся только за квадратными метрами или высотными этажами - на первый план выходят практичность, безопасность и комфорт.

Как изменился спрос в 2025 году, что покупают украинцы чаще всего, и какие тренды формируют рынок - РБК-Украина рассказали представители ведущих девелоперских компаний.

Какое жилье выбирают украинцы в 2025 году

Чаще всего украинцы сейчас покупают в сегменте комфорт-класса новостроек одно- и двухкомнатные квартиры, площадью 40-60 кв.м. 75% клиентов покупают жилье для себя, остальные - для инвестиций или сохранения средств.

"В загородной недвижимости покупатели отдают предпочтение двухкомнатным квартирам средней площадью 75-100 кв.м. Почти 60% покупателей приобрели недвижимость с инвестиционной целью и около 40% выбирали для собственного проживания", - говорит управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

В премиум сегменте спросом пользуются квартиры на 60-90 кв. м. Две трети покупателей выбирают такое жилье для себя, остальные - с целью инвестиций. При этом украинцы все больше интересуют необычные проекты, чем они уникальнее - тем больше в них готовы инвестировать на раннем этапе.

"Кстати, на рынок снова частично вернулись инвесторы и люди, для которых недвижимость становится единственным ликвидным активом для хранения финансов", - говорит Насиковский.

О том, что самый большой спрос сейчас на рынке на одно- и двухкомнатные квартиры заявляют также РИЕЛ, KAN Development и Интергал-Буд.

"Такие квартиры покупали за "живые" деньги. Это преимущественно жилье комфорт-класса с бюджетом 60-90 тысяч у.е. В ипотеку брали более просторные квартиры - двух- и трехкомнатные. Также мы фиксировали большой интерес к вариантам с ремонтом от застройщика", - рассказывает коммерческий директор Интергал-Буд Анна Лаевская.

Однако у некоторых застройщиков фаворитом стали двух- и трехкомнатные квартиры, из-за чего даже возник определенный дефицит таких предложений.

"В основном такое жилье покупают для себя в кредит или по программе рассрочки, поэтому квартиру берут часто "на вырост". Цены движутся в сторону роста, но несмотря на это, покупатели готовы платить за качество, локацию и продуманную концепцию жилых комплексов", - говорит директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

Цена за 1 кв. м в новостройках в разных городах Украины (скриншот)

На что обращают внимание при выборе квартир

Украинцы теперь отдают предпочтение жилью на нижних этажах, поскольку те не зависят от лифтов. Ранее в тренде были высокие этажи.

"Сейчас люди охотнее покупают жилье на нижних этажах домов, которые еще возводятся, чем в готовых домах на верхних этажах. Это сознательная инвестиция в будущие метры, люди уверены в росте стоимости недвижимости", - объясняет СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

Каждый второй покупатель при выборе жилья интересуется наличием подземных паркингов или укрытий, систем контроля-доступа, охраны, наличием бесперебойных источников энергии и водоснабжения.

Для покупателей важны:

развитая инфраструктура внутри и вокруг жилых комплексов;

зеленые зоны поблизости;

современные детские и спортивные площадки;

школы и детские сады;

удобное транспортное сообщение.

"Покупатели теперь выбирают не точечную застройку, а полноценные эко-системы для комфортной жизни в формате live-work-play. Начало 2025 года показало, что клиенты становятся более требовательными. А главное изменение - люди начали жить здесь и сейчас, адаптировавшись к нынешним условиям", - говорит Александр Насиковский.