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Перша жертва. У М'янмі померла поранена на протестах дівчина

Новость на русском → М'янма, П'ятниця 19 лютого 2021 20:46
Перша жертва. У М'янмі померла поранена на протестах дівчина Фото: протести у М'янмі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У М'янмі померла 19-річна дівчина М'я Тве Тве Хаїнг, яку поранили силовики під час розгону акції протесту 9 лютого. Дівчина отримала поранення в голову, ймовірно, вогнепальне.

Про це повідомляє агентство BBC.

Правозахисники говорять, що рана дівчини була схожа на поранення від бойових патронів. Силовики заперечують застосування летальної зброї під час розгону протестувальників, водночас лікарі заявили ще про два подібні випадки.

Смерть протестувальниці підтвердили сьогодні об 11:00 за місцевим часом. Весь час вона перебувала в лікарні.

Загибла М'я Тве Тве Хаїнг була працівницею супермаркету. Вона стала першою офіційною жертвою військового перевороту в М'янмі.

Нагадаємо, протести у М'янмі спалахнули після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони арештували президента та ще низку членів керівництва М'янми.

Як писало РБК-Україна, 9 лютого на протестах у М'янмі сталося перше кровопролиття. Силовики відкрили вогонь зі зброї, щоб розігнати протестувальників.

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