Первая жертва. В Мьянме скончалась раненая на протестах девушка
В Мьянме умерла 19-летняя девушка Мья Тве Тве Хаинг, которую силовики ранили во время разгона акции протеста 9 февраля. Девушка получила ранение в голову, предположительно, огнестрельное.
Об этом сообщает агентство BBC.
Правозащитники говорят, что рана у девушки была похожа на ранение от боевых патронов. Силовики отрицают применение летального оружия во время разгона протестующих, в то же время врачи заявили еще о двух подобных случаях.
Смерть протестующей подтвердили сегодня в 11:00 по местному времени. Все время она находилась в больнице.
Погибшая Мья Тве Тве Хаинг была работницей супермаркета. Она стала первой официальной жертвой военного переворота в Мьянме.
Напомним, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.
Как писало РБК-Украина, 9 февраля на протестах в Мьянме произошло первое кровопролитие. Силовики открыли огонь из оружия, чтобы разогнать протестующих.