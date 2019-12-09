Перша зустріч Зеленського і Путіна тривала майже дві години

Перша зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна завершилася, вона тривала майже дві години, далі запланований спільний обід лідерів "нормандської четвірки". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

За інформацією прес-служби французького лідера, зустріч Зеленського і Путіна завершилася. Після переговорів президентів України та Росії відбудеться спільний обід "нормандської четвірки", на якому триватимуть дискусії, після цього відбудеться спільна прес-конференція.

Як передає кореспондент РБК-Україна, Меркель з Макроном і члени їхніх делегацій на даний момент знаходяться в залі, де буде проходити спільна вечеря.

Відзначимо, в Парижі вже йде підготовка до підсумкової прес-конференції, чотирьох лідерів чекають журналісти. Сидіти в ході спілкування з журналістами лідери будуть в такому порядку (зліва направо) - президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін.

Фото: facebook.com/milan.lelich

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася зустріч у нормандському форматі. В Офісі президента повідомили, що саміт перервали для зустрічі Зеленського і Путіна. У ВП повідомляли, що після переговорів президентів України і Росії саміт продовжиться.

Спочатку повідомлялося, що спілкування лідерів із ЗМІ відбудеться о 22:00, проте графік змістився через тривалі двосторонні зустрічі.