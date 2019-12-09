Перша зустріч Зеленського і Путіна: у Єврораді назвали очікування

Зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна - покаже, чи є у наміри російської сторони врегулювати конфлікт. Про це у Twitter повідомив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

За його словами, зустріч президентів України і Росії покаже, чи є у Москви "щира воля" врегулювати конфлікт з Києвом.

"Президент Франції Макрон говорив про нові стосунки з Росією, але це дійсно випробування", - додав Більдт.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін займе жорстку позицію на нормандській зустрічі і відмовиться від перегляду черговості виконання мінських угод. Крім того, у Росії розраховують, що Німеччина і Франція також будуть наполягати на неухильному їх дотриманні.

Раніше також стало відомо, що окрема зустріч Зеленського і Путіна планується після нормандського саміту. Переговори в чотиристоронньому форматі триватимуть близько трьох годин. Окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку саміту.