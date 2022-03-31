Німеччина готова відмовитися від російських енергоресурсів до кінця року
Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що країна може швидко ліквідувати залежність від російських енергоресурсів. Нафта і вугілля будуть не потрібні до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми зможемо протягом цього року позбутися залежності від імпорту нафти і вугілля", - сказав він, зазначивши, що для газу може знадобитися і більш тривалий термін.
Шольц додав, що лазівки в санкціях, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, повинні бути закриті, щоб продовжувати чинити тиск на Путіна.
Раніше член Експертної Ради Уряду Німеччини з економічного розвитку Вероніка Грімм заявила, що Німеччина повинна негайно ввести ембарго на російський газ, незважаючи на витрати. Вона впевнена, що головне зараз - обрізати джерело валюти для Кремля.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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