Перша ракетка світу знялася з турніру в Римі

Японська тенісистка Наомі Осака знялася з турніру серії Premier 5 в Римі (Італія) через травму правої руки, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка світу повинна була зіграти в чвертьфіналі з представницею Нідерландів Кікі Бертенс.

Таким чином, її суперниця пройшла в півфінал, де посперечається з переможницею поєдинку Маркета Вондроушова (Чехія) - Йоханна Конта (Велика Британія). Змагання завершаться 19 травня.

У 2018 та 2017 роках переможницею турніру в Римі була Еліна Світоліна. Однак цьогоріч українська тенісистка не змогла подолати стартовий бар'єр і захистити титул.

Зазначимо, що Осака гарантувала собі перше місце в рейтингу за підсумками турніру в Римі і буде посіяна під першим номером на Відкритому чемпіонаті Франції.