Перша в ЄС. Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від COVID
У четвер, 20 січня, парламент Австрії схвалив введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Таким чином, Австрія стала першою європейською країною, яка ввела обов'язкове щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local Austria.
Кампанія з обов'язкової вакцинації в Австрії розпочнеться з 1 лютого.
Переважна більшість депутатів від усіх партій проголосували за закон, причому лідери опозиційних соціал-демократів (SPOe) і ліберальної партії NEOS підтримали право-зелену коаліцію.
Єдина значна опозиція виходила від крайньої правої партії свободи (FPOe), яка залучає виборців, які виступають проти вакцинації.
В Австрії близько 75% громадян зробили щонайменше одне щеплення від COVID. При цьому 72% населення країни повністю вакциновані від коронавірусу.
Нагадаємо, в Австрії запускають національну лотерею з призами в розмірі 500 євро для вакцинованих людей.
Крім того, наприкінці минулого року Національна рада з вакцинації Австрії через поширення штаму "Омікрон" запропонував вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу.