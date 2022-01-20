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Перша в ЄС. Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від COVID

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Четвер 20 січня 2022 21:21
Перша в ЄС. Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від COVID Фото: Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 20 січня, парламент Австрії схвалив введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Таким чином, Австрія стала першою європейською країною, яка ввела обов'язкове щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local Austria.

Кампанія з обов'язкової вакцинації в Австрії розпочнеться з 1 лютого.

Переважна більшість депутатів від усіх партій проголосували за закон, причому лідери опозиційних соціал-демократів (SPOe) і ліберальної партії NEOS підтримали право-зелену коаліцію.

Єдина значна опозиція виходила від крайньої правої партії свободи (FPOe), яка залучає виборців, які виступають проти вакцинації.

В Австрії близько 75% громадян зробили щонайменше одне щеплення від COVID. При цьому 72% населення країни повністю вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, в Австрії запускають національну лотерею з призами в розмірі 500 євро для вакцинованих людей.

Крім того, наприкінці минулого року Національна рада з вакцинації Австрії через поширення штаму "Омікрон" запропонував вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу.

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Австрія вакцинация от коронавируса
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