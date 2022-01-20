Первая в ЕС. Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID
В четверг, 20 января, парламент Австрии одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную прививку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local Austria.
Кампания по обязательной вакцинации в Австрии начнется с 1 февраля.
Подавляющее большинство депутатов от всех партий проголосовали за закон, причем лидеры оппозиционных социал-демократов (SPOe) и либеральной партии NEOS поддержали право-зеленую коалицию.
Единственная значительная оппозиция исходила от крайне правой Партии свободы (FPOe), которая привлекает избирателей, выступающих против вакцинации.
В Австрии около 75% граждан сделали по меньшей мере одну прививку от COVID. При этом 72% населения страны полностью вакцинированы от коронавируса.
Напомним, в Австрии запускают национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей.
Кроме того, в конце прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса.