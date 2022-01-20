ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первая в ЕС. Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 21:21
Первая в ЕС. Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID Фото: Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 января, парламент Австрии одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local Austria.

Кампания по обязательной вакцинации в Австрии начнется с 1 февраля.

Подавляющее большинство депутатов от всех партий проголосовали за закон, причем лидеры оппозиционных социал-демократов (SPOe) и либеральной партии NEOS поддержали право-зеленую коалицию.

Единственная значительная оппозиция исходила от крайне правой Партии свободы (FPOe), которая привлекает избирателей, выступающих против вакцинации.

В Австрии около 75% граждан сделали по меньшей мере одну прививку от COVID. При этом 72% населения страны полностью вакцинированы от коронавируса.

Напомним, в Австрии запускают национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей.

Кроме того, в конце прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия вакцинация от коронавируса
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом