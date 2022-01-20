Первая в ЕС. Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID

В четверг, 20 января, парламент Австрии одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local Austria .

Кампания по обязательной вакцинации в Австрии начнется с 1 февраля.

Подавляющее большинство депутатов от всех партий проголосовали за закон, причем лидеры оппозиционных социал-демократов (SPOe) и либеральной партии NEOS поддержали право-зеленую коалицию.

Единственная значительная оппозиция исходила от крайне правой Партии свободы (FPOe), которая привлекает избирателей, выступающих против вакцинации.

В Австрии около 75% граждан сделали по меньшей мере одну прививку от COVID. При этом 72% населения страны полностью вакцинированы от коронавируса.