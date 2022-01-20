Приз у розмірі 500 євро: Австрія оголосила про національну лотерею для вакцинованих від COVID

Австрія запроваджує національну лотерею з призами у розмірі 500 євро для вакцинованих людей. Таку ідею втілюють для стимулу населення зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, уряд Австрії оголосив про проведення національної лотереї вакцин, щоб спонукати тих, хто не хоче, зробити щеплення.

"Що можна виграти в лотереї щеплення? Ваучери! Ми зробили уроки з минулого і побачили, що лотерея вакцинації - найкращий спосіб створити таку систему", - заявив канцлер Карл Нехаммер.

План, мабуть, полягає в тому, що люди, незалежно від того, чи були вони вже вакциновані чи ні, отримуватимуть квиток за кожне зроблене ними щеплення - всього три квитки для тих, хто отримав повторне щеплення.

За словами Нехаммера, кожен десятий квиток отримає подарунковий ваучер на 500 євро. Проте він не уточнив, для чого призначені ваучери.

Приблизно 72% населення Австрії повністю вакциновано проти COVID. Такий показник є одним із найнижчих у Західній Європі.

19 січня кількість нових щоденних заражень у країні досягла нового рекорду. Уряд хоче уникнути ще одного загальнонаціонального карантину, оскільки країна вийшла з четвертого карантину лише минулого місяця.