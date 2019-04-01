У Перу загорівся автобус з людьми, десятки загиблих

У Перу в результаті пожежі в автобусі загинули не менше 20 людей, ще декілька пасажирів постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Canal N.

Повідомляється, що інцидент стався на автовокзалі в столиці Перу Лімі в районі Сан-Мартін-де-Поррес. Вогонь спалахнув у двоповерховому автобусі, займання почалося в задній частині транспортного засобу, тому люди, які були на другому поверсі, не змогли спуститися вниз і вибратися назовні. На даний момент відомо про загибель не менше 20 людей, ще семеро пасажирів доставили в найближчі лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі вантажівка на високій швидкості врізалася у натовп на шосе, в результаті чого загинули не менше 32 осіб. За даними місцевих ЗМІ, вантажівка врізалася в групу людей, які вийшли на проїжджу частину оглянути потерпілого перед цим у ДТП.

Напередодні в Непалі в результаті падіння позашляховика з висоти 200 метрів загинуло 6 осіб, ще троє постраждали. Всіх постраждалих доставили в Катманду для надання медичної допомоги.