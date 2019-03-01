У Перу стався потужний землетрус

Загрози цунамі в Тихому океані немає

Сообщается, что угрозы цунами в Тихом океане нет.

Ранее в Греции в 31 километре к юго-западу от города Трикала на глубине 1,8 километра произошло 5-балльное землетрясение.

Напомним, 24 августа в Перу произошло землетрясение магнитудой в 7,1 балл. Пользователи соцсетей сообщали, что толчки ощущались по всей территории страны, а также на севере Чили.

Кроме того, в Индонезии произошло землетрясение на острове Ломбок. По последним данным количество погибших в результате землетрясения возросло до 347 человек. Местная власть уверена, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.

Также сообщалось о мощном землетрясении в Иране, которое произошло в 31 километре на запад от города Джаванруд в провинции Керманшах. В результате происшествия погибли 3 человека и еще 253 человека получили ранения.