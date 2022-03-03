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Україна назвала захоплення ЧАЕС ядерним тероризмом та звернулася до МАГАТЕ

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Київ, Четвер 03 березня 2022 12:24
Україна назвала захоплення ЧАЕС ядерним тероризмом та звернулася до МАГАТЕ Фото: Україна звернулася до МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернутися до НАТО із вимогою закрити небо над ядерними об'єктами. А також активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму, яким є захоплення Чорнобильської АЕС та зони відчуження російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Згідно зі зверненням, Україна також наполягає на діях з боку МАГАТЕ для негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань найближчу 30 км від АЕС.

"Факт захоплення відомою у всьому світі ЧАЕС має всі ознаки акта ядерного тероризму, скоєного стосовно ядерних об'єктів ЧАЕС та його персоналу військовими формуваннями РФ", - йдеться у документі.

Також повідомляється, що персонал ЧАЕС вже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, відчуває психологічний тиск і морально виснажений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі людей перекрили дорогу в Енергодарі, щоби не дати захопити Запорізьку АЕС.

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