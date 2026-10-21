Есть результаты в создании антибаллистики FREYJA, - Зеленский

Работа над европейской антибаллистической программой FREYJA набирает обороты - первые результаты уже есть.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, 21 октября он провел встречу с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком.

Также к этим переговорам присоединились CEO норвежской оборонной компании Kongsberg Эйрик Ли и представители этой корпорации. Что важно понимать, именно они производят системы ПВО NASAMS.

"Фактически каждый день они эффективно защищают наших людей и критическую инфраструктуру от российских ракетных и дроновых ударов", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, он рассчитывает, что уже в ноябре в Украину поступят дополнительные пакеты оборонной поддержки.



"Норвегия также активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где можем и должны ускориться, чтобы выйти на испытания до конца этого года", - заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что в центре внимания был вопрос старта работы над новыми возможностями спутниковой связи для Сил обороны Украины.

"Будем привлекать партнеров, у которых есть возможность поддержать. Спасибо, Норвегия!", - подытожил Зеленский.