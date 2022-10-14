На восстановление критической инфраструктуры дополнительно выделили еще 357 млн гривен

Дополнительные средства помогут ускорить ликвидацию последствий разрушений, нанесенных во время оккупации и в результате недавних массовых ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Эти деньги правительство выделило из резервного фонда: 300 млн грн будет направлено на первоочередное восстановление критической инфраструктуры в Киевской области, 57 млн грн предусмотрено для Сумской области", - сообщила Шуляк.

Она напомнила, что ранее правительство выделило 1,4 млрд. грн. на восстановление деоккупированных регионов: Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей, а также частично Харьковской области.

"Первоочередное восстановление предполагает, прежде всего, восстановление транспортной, энергетической инфраструктуры, газо- и водоснабжения. Также это восстановление поврежденного жилья - ремонт крыш, окон, дверей. Мы должны помочь людям войти в отопительный сезон с отремонтированными домами", - подытожила Шуляк.