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Первое уже готово к задачам. В ВСУ рассказали о формировании подразделений ударных БПЛА

Фото: в ВСУ рассказали о формировании подразделений ударных БПЛА (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Вооруженных силах Украины уже сформировано три подразделения ударных БПЛА. При этом одно из них уже прибыло на один из участков на севере и готово к выполнению боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

"Благодаря поддержке иностранных партнеров, подразделения получили внедорожники, современные средства спутниковой связи, а также ударные беспилотные летальные аппараты украинского производства", - говорится в сообщении.

Известно, что для выполнения боевых задач на днях на один из участков Северной операционной зоны прибыл возведенный отряд ударных БПЛА.

"Подразделение прошло соответствующую общевойсковую и специальную подготовку в Великобритании, в рамках операции INTERFLEХ. Отряд полностью сформирован, укомплектован штатным вооружением и может выполнять задачи на оперативно-тактическом уровне", - рассказали военные.

Указано, что подразделение получило название "Вий", оно символическое и было предложено в честь погибшего собрата.

"Брат, мы отомстим! - это непростые слова, мы отомстим за каждую потерянную жизнь Украинцев в этой войне", - добавили в сообщении.

Напомним, что недавно мы писали, что в Украине сформировали первые три ударные роты БПЛА, которые помогут сохранять жизнь наших защитников.

Добавим, ранее в ВСУ объяснили важность формирования ударной роты беспилотников.

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