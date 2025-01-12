"Не в войне, но и не в мире". В Швеции заявили о "новых опасных временах"

В воскресенье в Селене началась ежегодная конференция "Народ и оборона". На ней выступили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Кристерссон отметил, что несмотря на то, что сейчас Швеция не находится в состоянии войны, мира также нет. Он отметил, что настоящий мир возможен только при условии свободы и отсутствия конфликтов между странами.

"Швеция не находится в состоянии войны. Но и мира также нет", - сказал Кристерссон.

Премьер-министр отметил, что Швеция и ее соседи сталкиваются с гибридными атаками, в которые входят компьютерные взломы, дезинформация, угрозы саботажа и финансовые махинации.

По мнению Кристерссона, российская угроза является долгосрочной, и Швеция должна соответственно укреплять оборону.

"Киберпространство является дополнительным элементом современной обороны", - подчеркнул он.

Магдалена Андерссон взамен обратила внимание на вызовы современности.

"Мы живем в новое, опасное и неопределенное время", - сказала она.

Она также подчеркнула риски, связанные с изменением климата, экстремальными погодными условиями и уязвимостью Швеции из-за передачи важных общественных задач частным компаниям, часто с иностранной собственностью.

Андерссон вспомнила будущее вступление администрации Трампа в США, отметив изменение подходов к международному сотрудничеству.

"Это администрация, которая имеет другой подход к международному сотрудничеству, чем раньше", - сказала она.

В то же время Андерссон отметила, что Дания уже почувствовала это в связи с заявлением Трампа по Гренландии.