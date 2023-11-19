Сегодня в Украине ожидаются дождь с мокрым снегом. Синоптики назвали регионы

Сегодня, 19 ноября, в части регионов Украины ожидаются дожди с мкрым снегом. Правда, настоящую зиму почувствуют жители только части регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Одесской области утром местами 25-27 м/с.

Температура в течение суток в южной части 1-6°, в Крыму 5-10° тепла; на остальной территории днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 5° тепла.

Внимание!

19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью 19 ноября на юге Одесской области и в Крыму сильный дождь.

Синоптики присвоили этой ситуации первый (желтый) уровень опасности.

Снег в Украине

Помимо Карпат, в последние дни снег успел выпасть и на западе Украины: 17 ноября в нескольких районах на Волыни, а 18 ноября - во Львове, Дрогобыче и в Тернопольской области.