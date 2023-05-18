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Первый штат в США запретил TikTok

Фото: Монтана стала первым штатом в США, запретившим TikTok (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте подписал закон о запрещении работы TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Штат Монтана стал первым в США, запретившим популярное приложение для коротких видео. Также законодатели с 1 января 2024 года запретят магазинам приложений Google и Apple предлагать TikTok на территории штата.

Все большее число законодателей и государственных чиновников США призывают запретить приложение, имеющее более 150 млн американских пользователей, из-за беспокойства относительно возможного влияния правительства Китая на платформу.

Губернатор Джанфорте сказал, что законопроект о запрете TikTok будет способствовать "нашему общему приоритету защиты жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая".

Американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Ранее мы писали, чиновникам Ирландии посоветовали удалить TikTok с рабочих устройств.

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