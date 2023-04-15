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Первый штат США принял закон о запрете TikTok. Apple и Google будут грозить штрафы

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Вашингтон, Суббота 15 апреля 2023 04:36
Первый штат США принял закон о запрете TikTok. Apple и Google будут грозить штрафы Фото: первый штат США принял закон о запрете TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Законодатели штата Монтана, США, приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законопроект, известный как SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в Монтане. При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, будут оштрафованы за нарушение запрета, если законопроект станет законом.

Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит ему на стол", - заявил представитель офиса губернатора Монтаны.

Чтобы сохранить возможность работы в США, компания работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей в США на серверах, управляемых технологической компанией Oracle.

Ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Позже стало известно, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал заявку на запрет социальной сети TikTok, сославшись на опасения по поводу свободы слова.

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TikTok Соединенные Штаты Америки
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