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Звезда сборной Украины попал в промо сенсации АПЛ: видео

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Борнмут, Понедельник 03 июля 2023 10:51
Звезда сборной Украины попал в промо сенсации АПЛ: видео Фото: Илья Забарный перебрался на Альбион прошлой зимой (facebook.com/afcb)
Автор: Антон Федорцив

Защитник национальной команды Украины Илья Забарный принял участие в презентации нового комплекта игровой формы английского "Борнмута".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Вишни" показали домашний вариант экипировки на грядущий сезон. Украинский центрбек с другими представителями мужской и женской команд попал на первые фотографии и видео с новой формой.

Новый основной комплект "Борнмута" выполнен в классическом стиле. Главные краски – черная и красная. Привычные цвета "вишен" выполнены в традиционных вертикальных полосах. Черные линии немного толще красных. Техническим спонсором дорсетцев осталась британская фирма Umbro.

В сезоне 2022/23 "Борнмут" неожиданно сохранил прописку в элите. "Вишни" под руководством Гари О'Нила финишировали на 15-й строчке Премьер-лиги, набрав 39 очков. К новой кампании дорсетцев будет готовить испанец Андони Ираола.

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

Провел 2,5 сезона в первой команде украинского гранда. В общей сложности сыграл 84 матча (1 гол) за "Динамо" и завоевал титул УПЛ 2020/21, Кубок и Суперкубок Украины. В зимнее трансферное окно перебрался в "Борнмут" за 22,7 млн евро. Пропустил вторую часть сезона из-за травмы, но успел провести 5 поединков АПЛ.

В октябре 2020 года сыграл первый матч в составе сборной Украины. С тех пор провел 27 поединков в рядах сине-желтых, в которых забил 1 мяч.

Звезда сборной Украины попал в промо сенсации АПЛ: видео

К слову, ранее Transfermarkt обновил ценники украинских легионеров в чемпионате Англии.

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