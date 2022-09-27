Первый пошел. В России военкома отправили отставку из-за "ошибок в мобилизации"

Известно, что о его увольнении заявил губернатор региона Сергей Носов.

По информации местных СМИ, причиной увольнения Барановского назвали "ошибки во время проведения частичной мобилизации". Впрочем, какие именно эти ошибки не указано.

"Это первый известный случай с начала мобилизации, когда в отставку был отправлен военный комиссар", - отмечают российские издания.

РосСМИ ранее писали, что именно военные комиссары регионов будут отвечать за "перегибы" во время мобилизации.

Перед этим местные жители начали жаловаться, что повестки вручили мужчинам, которые не подлежали мобилизации: не имеют боевого опыта и военной специализации, а также имеют ограничения по здоровью и возрасту.

Напомним, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в разных уголках страны-оккупанта вспыхнули протесты.

Добавим, что в России уже несколько губернаторов критиковали мобилизацию, а недавно стало известно о стрельбе в одном из военкоматов.

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