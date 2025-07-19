Первый Patriot для Украины за деньги Германии будет готов через 6-8 месяцев, - Bild

Первая система Patriot для Украины, за которую будет платить Германия, все еще изготавливается. Комплекс будет готов минимум через шесть-восемь месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Швейцария продвигается дальше в списке ожидания на системы Patriot. Первый блок будет поставлен не в Берне, а в Украине, а Германия его оплатит. Однако эта система все еще производится американской оборонной компанией Raytheon и, как ожидается, будет готова не ранее чем через шесть-восемь месяцев", - говорится в материале.
Отмечается, что Германия рассматривает возможность передать Украине еще одну единицу Patriot из запасов Бундесвера, заменив ее потом на новую от американской компании Raytheon. Но ее производство и доставка "займут годы".
По словам источников из немецких правительственных кругов, первоначальный план заключался в том, что США будут поставлять Украине оружие из собственных запасов. Германия же должна была покрывать расходы на предзаказ.
Однако президент США Дональд Трамп настоял на том, что Пентагон "не может отдать ни одного своего средства противовоздушной обороны", а Европа должна найти системы ПВО из собственных запасов.
При этом, как пишет издание, Европе не хватает средств ПВО, а переговоры о том, кто может помочь Украине, продолжаются уже несколько дней.
По информации Bild, три системы ПВО Patriot сейчас находятся на стадии обновления и пока не готовы к использованию, еще одна нужна для обучения солдат.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет Европа.
Во время встречи с генсеком НАТО 14 июля Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. По его словам, развернуть эти комплексы можно быстро.
Через несколько дней президент США отметил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина получит Patriot в течение ближайших недель. Сейчас все вопросы согласовывают на уровне министерств обороны Германии и США.
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