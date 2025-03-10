В первой области в Украине объявили о завершении отопительного сезона

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с повышением температуры воздуха ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" решило днем приостанавливать подачу тепла. По прогнозам Укргидрометцентра, температура в Николаеве в ближайшие дни будет достигать +11-17°C, поэтому котельные перейдут на экономный режим работы. В домах с индивидуальными тепловыми пунктами температура тепла автоматически будет корректироваться в соответствии с внешними условиями, что позволит уменьшить расходы на отопление и избежать перегрева в квартирах.

Также мы писали, что во Львове из-за значительного потепления приняли решение временно приостановить подачу отопления. С 10:00 до 16:00 теплоноситель не будет подаваться в дома, где есть техническая возможность. Это решение приняли для предотвращения перегрева помещений и уменьшения расходов на отопление. Если температура снова снизится, подачу тепла возобновят в обычном режиме.

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