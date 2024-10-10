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Вратарь "Монреаля" с рекордным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Монреаль, Четверг 10 октября 2024 10:49
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Вратарь "Монреаля" с рекордным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Сэм Монтембо не пропустил ни одной шайбы (facebook.com/canadiensmtl)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Монреаль Канадиенс" Сэма Монтембо лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний канадец обеспечил "Канадиенс" минимальную победу в дерби с "Торонто". Единственную шайбу в середине первого периода оформил Кофилд.

Монтембо парировал все 48 бросков "Мейпл Лифс". Этот шатаут стал для вратаря только вторым в карьере. Кроме того, он обновил рекорд лиги. До сих пор "сухих" матчей первого игрового дня с таким количеством сэйвов не было.

"Монреаль" прошлый сезон завершил на предпоследней строчке Восточной конференции НХЛ. "Канадиенс" не выходят в плей-офф со времени кампании 2020/21. Тогда самый титулованный клуб лиги проиграл финал Кубка Стэнли "Тампе" (1:4 в серии).

В топ-тройку звезд также попали форвард "Вегаса" Иван Барбашев и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый оформил дубли голов и передач в перестрелке с "Колорадо" (8:4). Второй же уверенной игрой в рамке (30 сэйвов) приложился к разгрому "Эдмонтона" (6:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Монреаля&quot; с рекордным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне "Юта" одержала первую победу в НХЛ после переезда из Аризоны.

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