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Первый кредитный договор НУР и ПУМБ: банк привлечет 2,9 млн евро для бизнеса

13:50 01.09.2026 Вт
3 мин
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Партнерство должно расширить доступ украинских компаний к долгосрочному финансированию
aimg Юлия Бойко
Первый кредитный договор НУР и ПУМБ: банк привлечет 2,9 млн евро для бизнеса ПУМБ получит 2,9 млн евро от НУР (фото: пресс-служба банка)
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Национальное учреждение развития (НУР) и Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) заключили первый кредитный договор в рамках стратегического партнерства на 2,9 млн евро. Средства направят на финансирование украинских предпринимателей и компаний.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе ПУМБ.

ПУМБ направит ресурс на развитие украинского бизнеса

28 августа НУР и ПУМБ объявили о заключении первого кредитного договора в рамках стратегического партнерства на сумму 2,9 млн евро. Соглашение подписали заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников и председатель НУР Андрей Гапон.

Заключение этого договора стало следующим практическим шагом в сотрудничестве ПУМБ и НУР после присоединения банка к партнерской сети Учреждения. Это сотрудничество предоставляет ПУМБ доступ к дополнительным финансовым ресурсам, в частности, в рамках международных программ, реализуемых через НУР для поддержки украинского предпринимательства.

По условиям соглашения, НУР будет предоставлять ПУМБ финансовый ресурс, который банк будет направлять на кредитование украинских предпринимателей и компаний.

Денежные средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов, модернизации и развития производства, приобретения оборудования, а также финансирования оборотного капитала.

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Программа ориентирована на физических лиц-предпринимателей, микро-, малые и средние предприятия частной формы собственности, которые работают, развивают бизнес и инвестируют в Украине.

НУР ожидает роста кредитования реального сектора

По словам главы правления НУР Андрея Гапона, микро-, малый и средний бизнес является основой экономической устойчивости Украины.

"Стратегическая задача НУР как государственного института развития состоит в обеспечении банковского сектора долгосрочным ликвидным ресурсом для расширения объемов кредитования реального сектора", - отметил он.

Гапон также подчеркнул, что сотрудничество с ПУМБ должно создать финансовый механизм для привлечения предприятиями финансирования для модернизации производственных мощностей, обновления материально-технической базы и пополнения оборотных средств.

"Благодаря этому сотрудничеству мы консолидируем усилия по усилению конкурентоспособности украинских компаний и стимулированию инвестиционной активности в стране", - акцентировал глава правления НУР.

Первый кредитный договор НУР и ПУМБ: банк привлечет 2,9 млн евро для бизнесаНУР и ПУМБ заключили соглашение на 2,9 млн евро (фото: пресс-служба банка)

Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников назвал подписание первого договора важным практическим результатом партнерства с НУР, которое было начато по государственным льготным программам еще в феврале 2020 года и успешно продолжилось в направлении привлечения средств иностранных инвесторов несколько месяцев назад.

"Для ПУМБ привлечение долгосрочного финансового ресурса и развитие сотрудничества с национальными и международными институтами остается одним из ключевых приоритетов стратегического развития банка", - заявил он.

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По словам Загородникова, сегодня многие украинские предприятия не просто возобновляют работу, а трансформируют свои бизнес-модели, инвестируют в повышение операционной устойчивости, энергонезависимость, модернизацию производства и выход на новые рынки. Поэтому доступ к финансированию является критически важным фактором развития.

"Мы видим значительный потенциал нашего сотрудничества с НУР и убеждены, что таким образом сможем помочь еще большему количеству украинских предпринимателей обеспечивать устойчивость своего бизнеса", - подчеркнул заместитель председателя правления ПУМБ.

Партнеры планируют масштабировать программу

Первый кредитный договор должен стать основой для дальнейшего масштабирования сотрудничества. НУР и ПУМБ планируют увеличивать объемы доступного финансового ресурса и увеличивать количество украинских предприятий, которые смогут получить средства для развития и реализации инвестиционных проектов.

Партнерство с НУР также является частью работы ПУМБ по расширению инструментов поддержки украинского бизнеса. Банк сотрудничает с НУР в рамках государственных программ

  • "Доступные кредиты 5-7-9%"
  • "Доступный лизинг"
  • "Доступный факторинг"
  • "Кредитование ОПК"
  • "Лизинг ОПК"

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ПУМБ занимает третье место среди всех банков-участников. Объем финансирования по заключенным договорам превышает 60 млрд грн.

Напомним, ПУМБ презентовал "Поколение 91" - мерч о Независимости, который помогает спасать жизни.

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