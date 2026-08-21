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ПУМБ презентовал "Поколение 91" - мерч о Независимости, помогающий спасать жизнь

12:13 21.08.2026 Пт
4 мин
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"Поколение 91" - это история о тех, кто живет в независимой Украине, помнит ее путь и каждый день вносит свой вклад в ее будущее
aimg Юлия Бойко
ПУМБ презентовал "Поколение 91" - мерч о Независимости, помогающий спасать жизнь ПУМБ представил новую коллекцию благотворительного мерча "Мы одной крови" (фото: ПУМБ)
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Независимость не начинается и не оканчивается одной датой. Она состоит из моментов, решений, слов, символов и людей, ежедневно определяющих будущее страны. Именно эта идея положена в основу новой благотворительной коллекции "Поколение 91" социального проекта "Мы одной крови", созданного по инициативе ПУМБ.

РБК-Украина рассказывает больше о коллекции, посвященной 35-летию Независимости Украины, участниками которой стали сразу четыре украинских бренда - CHER'17, GAPTUVALNYA, SOVA и Have A Rest.

Что нужно знать о " Поколении 91"

"Поколение 91" – не о годе рождения. Это об общей идентичности эпохи.

"Обо всех, кто живет в независимой Украине, независимо от того, родились они до 1991 года или после. Это поколение, сформированное общими событиями, вызовами, победами, потерями и памятью. Поколение, которое не просто получило Независимость как данность, а сегодня продолжает ее творить", - говорят в ПУМБ.

Четыре символа, из которых состоит одна история

Идея коллекции благотворительного мерча заключается не в создании новых символов, а в переосмыслении уже ставших частью современной украинской истории.

Впервые в пределах одного дропа объединились четыре украинских бренда. Каждый через свой стиль рассказывает отдельную историю Независимости.

Слово

GAPTUVALNYA переносит на ткань слова Акта провозглашение Независимости Украины. Текст, в свое время ставший фундаментом нового государства, буквально вплетается в вышитую рубашку.

История. Момент

CHER'17 обращается к моменту рождения современной Украины. На футболке – архивная фотография Павла Пащенко с Левком Лукьяненко после провозглашения Верховной Радой независимости Украины. Документальный кадр становится эмблемой начала новейшей эры.

Рождение

Have A Rest создал шопер с символической биркой "Поколение 91", стилизованной под именную бирку новорожденного. Как ребенок получает первый документ о своем рождении, так и современная украинская независимость имеет свой день рождения - 24 августа 1991 года.

Символ. Идентичность

SOVA переосмысливает международный код Украины – UA. В серебряном украшении с гравировкой "Поколение 91" он получает новое прочтение: UA = YOU ARE Generation 91. Ты есть. Ты относишься к поколению, которое сегодня формирует будущее страны.

Все вещи коллекции объединяет общий знак " Поколение 91". Независимо от бренда или формы изделия он превращает отдельные предметы в части одной истории.

"Проект "Мы одной крови" - это пример того, как социально ответственный бизнес, креатив и ответственность могут работать вместе. "Поколение 91" продолжает эту идею: мы переосмысливаем символы Независимости и одновременно превращаем каждую покупку в конкретную помощь для спасения жизней", - отмечает маркетинг директор ПУМБ Ксения Сикорская.

Поколение 91 в четырех историях

Лицами кампании стали люди, которые по-разному проживают украинскую Независимость, но вместе формируют портрет современного поколения:

  • Сергей Жадан, писатель и музыкант, олицетворяющий силу украинского слова;
  • Джамала, лауреат Шевченковской премии, певица и автор песен, которая представляет культурный голос Украины;
  • Вадим "Karaya" Ворошилов, Герой Украины и летчик, представляющий тех, кто сегодня защищает Независимость;
  • Александра Паскаль, десятилетняя гимнастка, потерявшая конечность в результате российских обстрелов и олицетворяющая будущее Украины, которая продолжает жить и развиваться, несмотря на потери.

Специально для проекта Сергей Жадан создал авторское стихотворение о "Поколении 91", которое стало манифестом кампании и объединило ее героев, бренды и главную идею: Независимость рождается каждый день благодаря людям.

ПУМБ презентовал &quot;Поколение 91&quot; - мерч о Независимости, помогающий спасать жизнь

Вещи, помогающие спасать жизнь

"Поколение 91" – это не только разговор о памяти и идентичности. Как и каждая коллекция проекта "Мы одной крови", она имеет конкретную благотворительную цель.

50% от стоимости каждого заказа ПУМБ направляет на закупку кровоостанавливающих средств тактической медицины, оборудования для парамедиков и систем хранения и переливания крови для стабилизационных пунктов.

За время существования проекта "Мы одной крови" удалось помочь спасти более 263 тысяч жизней.

Так что "Поколение 91" - это коллекция не просто о вещах. Это о памяти, которая остается с нами, и об ответственности, которая превращает ценности в конкретные действия. Именно в этом состоит ключевая идея "Мы одной крови" – объединять людей вокруг ценностей не только словами, но и действиями, спасающими жизнь.

Где купить коллекцию

Коллекция доступна онлайн на платформе "Мы одной крови", в корнере проекта в ЦУМе, а также в магазинах партнерских брендов. Полный список мерчей и адрес смотрите на сайте .

Для ПУМБ ответственный бизнес – это не отдельные благотворительные проекты, а системная часть деятельности банка. С начала полномасштабной войны общие инвестиции ПУМБ в приближающуюся победу и развитие страны составили более 1,4 млрд грн. Поэтому ПУМБ – это уже более чем выгодный банк для клиентов.

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