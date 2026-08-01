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Первый контакт с инопланетянами: человечество до сих пор не знает, что делать

08:11 01.08.2026 Сб
3 мин
Спорные взгляды ученых не имеют общего знаменателя
aimg Ольга Завада
Первый контакт с инопланетянами: человечество до сих пор не знает, что делать Ученые поделились на два лагеря из-за поиска жизни в космосе (фото: Unsplash)
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У человечества до сих пор нет плана на случай контакта с инопланетянами. Поэтому ученые спорят, стоит ли вообще посылать сигналы в космос.

РБК-Украина со ссылкой на Futura рассмотрела самые известные исследовательские теории относительно потенциального контакта с внеземными цивилизациями.

Поиски и шкала оценки инопланетных сигналов

Еще с 1959 года ученые прослушивают космос в поисках искусственных сигналов, а для расчета вероятного количества цивилизаций используют уравнение Дрейка.

В последнее время исследователи анализируют таинственные скорые радиовсплески, а NASA отчитывается об обнаружении молекул на одном из спутников Сатурна, которые могут указывать на наличие жизни.

Хотя окончательных доказательств существования инопланетян нет, ученые из SETI уже разработали специальный инструмент оценки - шкалу Рио. Она оценивает важность потенциального открытия по 4 критериям по шкале от 0 до 10 баллов.

  • 0 баллов - ошибка или ложные представления наблюдателя;
  • 5 баллов - умеренный уровень подтверждения сигнала;
  • 10 баллов - безоговорочный прямой контакт или обнаружение внеземного объекта.

Сигналы в космос: полезная ли инициатива или угроза уничтожения?

Пока единый протокол действий отсутствует, отдельные группы энтузиастов и ученых уже отправили ряд посланий в далекий космос.

Так, NASA разместила карту Земли на зонде Pioneer, из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико был передан радиосигнал, а в направлении потенциально обитаемых звездных систем неоднократно направлялись математические принципы.

Стивен Гокинг в свое время предостерег от подобных инициатив. Он отмечал, что другие цивилизации могут оказаться несравненно мощнее человечества и воспринять нас как бактерии, а судьбы коренных американцев по прибытии европейцев являются наглядным примером такого взаимодействия.

С другой стороны, американский астробиолог, исследователь внеземного разума Дуглас Вакоч убежден, что развитые цивилизации уже давно обнаружили радиосигналы, которые Земля самопроизвольно излучает на протяжении последних десятилетий.

Читайте больше: Поиск жизни в космосе под угрозой: ученые нашли слабое место ИИ

Как контакт с внеземной жизнью изменит человечество?

Независимо от сценария, первое подтверждение существования инопланетной жизни навсегда изменит мир. Астрофизик Карл Саган считал, что такая встреча может стать толчком к "объединению и большей скромности человечества".

На фоне научных дискуссий в обществе до сих пор популярны конспирологические теории вокруг американской военной базы Зона 51 в штате Невада, существование которой правительство США официально признало только в 2013 году.

Со всем тем ученое сообщество призывает опираться на проверенные факты и искать консенсус относительно того, как именно Земля будет реагировать на потенциальный аномальный сигнал из космоса.

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