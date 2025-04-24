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Первый для бренда: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro

Четверг 24 апреля 2025 13:40
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Первый для бренда: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro Фото: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro (nissanmotornews.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель презентовал на автосалоне в Шанхае свой первый плагин-гибрид - пикап Nissan Frontier Pro. Автомобиль разработан в Китае с использованием местных комплектующих и агрегатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что это продукт совместного предприятия Zhengzhou Nissan компаний Dongfeng и Nissan. Пикап имеет рамную конструкцию с передней двухрычажной подвеской и неразрезным задним мостом.

Первый для бренда: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro

Новый пикап под маркой Nissan дебютировал в формате заряжаемого гибрида. Под капотом расположен бензиновый турбомотор на 1,5 литра, работающий в режиме генератора, а в движение пикап приводит один электромотор с отдачей 408 л.с. и 800 Нм, расположенный на месте коробки передач. Дальность хода на электричестве составляет 135 км. Другие технические параметры пока не раскрыты. Однако известно, что Nissan Frontier Pro может отдавать энергию внешним потребителям (до 6 кВт) и имеет бытовую розетку в грузовом отсеке.

Первый для бренда: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro

Гибридный Nissan Frontier Pro появится на китайском рынке до конца этого года. В дальнейшем не исключены поставки на внешние рынки.

Первый для бренда: Nissan представил плагин-гибридный пикап Frontier Pro

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