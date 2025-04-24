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Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro

Четвер 24 квітня 2025 13:40
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Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro Фото: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro (nissanmotornews.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник презентував на автосалоні в Шанхаї свій перший плагін-гібрид – пікап Nissan Frontier Pro. Автомобіль розроблений у Китаї з використанням місцевих комплектуючих та агрегатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що це продукт спільного підприємства Zhengzhou Nissan компаній Dongfeng та Nissan. Пікап має рамну конструкцію з передньою двоважільною підвіскою та нерозрізним заднім мостом.

Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro

Новий пікап під маркою Nissan дебютував у форматі гібрида, що заряджається. Під капотом розташований бензиновий турбомотор на 1,5 літра, що працює в режимі генератора, а у рух пікап приводить один електромотор з віддачею 408 к.с. та 800 Нм, що розташований на місці коробки передач. Дальність ходу на електриці становить 135 км. Інші технічні параметри поки що не розкриті. Проте відомо, що Nissan Frontier Pro може віддавати енергію зовнішнім споживачам (до 6 кВт) і має побутову розетку у вантажному відсіку.

Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro

Гібридний Nissan Frontier Pro з'явиться на китайському ринку до кінця цього року. Надалі не виключено постачання на зовнішні ринки.

Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro

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Nissan Автомобільний ринок
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