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Первые комплексы NASAMS передали Украине

Фото: первые комплексы NASAMS передали Украине (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", - сказал он.

Что известно о NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.

NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Характеристики NASAMS:

  • Дальность поражения: от 2.5 до 40 км.
  • Высота поражения: от 30 м до 16 км.
  • Время реагирования: 10 секунд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил только согласие на поставку систем.

В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.

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