Первые минуты - решающие: боевые медики ВМС объяснили, как действовать при ранении

Чтобы распространить среди населения знания тактической медицины, 3-й центр рекрутинга Военно-Морских Сил организовал практическое обучение в столичном общественном пространстве КГГА "Центр коммуникации". К занятию присоединились боевые медики 18-й отдельной бригады противотанковой борьбы и 38-й бригады морской пехоты. Инструкторы имеют многолетний опыт работы на передовой, в частности, на самых горячих участках фронта.

"Гражданским не обязательно иметь специализированное медицинское образование, чтобы помочь пострадавшему. Но базовые знания необходимы. В наших реалиях человек должен понимать, как остановить массивное кровотечение, оценить состояние раненого и правильно действовать до прибытия специалистов", - объяснил боевой медик Ярослав.

Что должно быть в аптечке

Одной из тем занятия стала комплектация индивидуальной аптечки военнослужащего. Среди основных средств - турникет, гемостатические и обычные бинты, бандаж, ножницы для разрезания одежды, одноразовые перчатки и окклюзионные наклейки, которые используют при проникающих ранениях грудной клетки.

"Средства первой помощи могут спасти жизнь. Важно иметь аптечку дома и в автомобиле или носить с собой небольшой набор необходимого. Главное - знать назначение каждого предмета и уметь им пользоваться", - подчеркнул боевой медик Виталий.

Что входит в индивидуальную аптечку военного?

Как работает алгоритм MARCH

Значительную часть теоретического занятия посвятили алгоритму MARCH, применяемому в тактической медицине стран НАТО. Он предполагает четкую последовательность действий в зависимости от приоритетности угроз жизни.

Прежде всего, нужно остановить массивное кровотечение, ведь при определенных ранениях человек может потерять критическое количество крови за считанные минуты. Далее проверяют проходимость дыхательных путей, оценивают дыхание и кровообращение, обращают внимание на травмы головы и предотвращают переохлаждение.

Последний этап важен даже в теплое время года, поскольку гипотермия может развиться вследствие значительной кровопотери.

После основных этапов MARCH переходят в дополнительный блок PAWS. Он охватывает обезболивание, профилактику инфекций, помощь при других ранениях и шинирование травмированных конечностей.

Гражданских учили оказывать первую домедицинскую помощь

Какие навыки отрабатывали участники

После теоретической части гражданские перешли к практическим упражнениям. Под руководством инструкторов они учились накладывать турникеты, тампонировать раны, накладывать повязки и выполнять другие действия для оказания медицинской помощи.

"Я имел определенные теоретические знания по медицинской помощи, самостоятельно интересовался этой темой. Но одно дело - читать о таких вещах, и совсем другое - увидеть все на практике, услышать объяснения специалистов и самому попытаться применить полученные знания", - поделился впечатлениями инженер Алексей.

В 3-м центре рекрутинга ВМС отмечают, что цель таких мер - не сделать из гражданских профессиональных медиков, а дать им знания и навыки, необходимые для действий в критической ситуации. Ведь в условиях войны умение вовремя остановить кровотечение, правильно воспользоваться турникетом и не растеряться до прибытия медиков может оказаться решающим.

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