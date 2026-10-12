"Наша задача – научить человека выживать на войне": как готовят морпехов в учебном центре 36-й бригады ВМС

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Современная война меняется почти ежедневно. Новые тактики противника, массовое применение дронов, постоянная потребность в адаптации заставляют украинских военных непрерывно совершенствовать систему подготовки.

Одним из мест, где этот опыт превращают в знания для новобранцев, является учебный центр 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Украины – подробнее в материале РБК-Украина.

Здесь одновременно могут проходить базовую общевойсковую подготовку до 240 матросов-курсантов. За относительно короткий срок военнослужащие фактически собственными силами создали современный полигон с разветвленной учебной инфраструктурой.

"Наш командир с позывным "Инструктор" собрал команду и буквально за полтора года сделал этот центр", – рассказывает один из инструкторов.

На полигоне обустроено восемь огневых рубежей, подземный интерактивный класс, учебный взводный опорный пункт, секции для работы с гранатами и гранатометами, тренажеры и VR-системы. Есть отдельные зоны для подготовки снайперов, работы тяжелой техники и противодействия беспилотникам.

Обучение максимально приближено к реальным условиям современного боя. Здесь отрабатывают действия на открытой местности, в лесополосах, в условиях урбанизированной застройки, на реке и во время десантных операций.

Отдельная черта этого полигона, которой может похвастаться далеко не каждый учебный центр, – наличие собственной ПВО. Защищенное от вражеских атак небо позволяет проводить весь процесс обучения слаженно и непрерывно.

Отдельное направление подготовки – противодействие беспилотникам (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Война дронов

Отдельное направление подготовки – противодействие беспилотникам.

Младший сержант с позывным "Хулиган", инструктор учебного центра, специализируется именно на этом направлении.

"Неразумный воин – это плохо. Ребята должны включать голову на сто процентов", – говорит он.

И это правило здесь неукоснительное. Как подчеркивает командир "Инструктор" – возможно, и жестко, зато без прикрас и абсолютно правдиво: "Создание настоящих боевых навыков – это не просто "для галочки". Это глубокая и сильная база, которая запечатлевается на всю жизнь, потому что снять ее можно только с головой".

По его словам, сегодня пехоте все сложнее работать на поле боя.

"Раньше можно было на технике заезжать на позицию, а сейчас это уже почти невозможно. Дроны изменили войну", – подчеркивает "Хулиган".

Поэтому, учитывая реалии войны, курсанты обучаются скрытному перемещению, поиску "слепых зон" вражеских камер, работе в окопах и застройке, стрельбе по движущимся воздушным целям из разных положений.

Для этого созданы специальные упражнения: от работы с 12-м калибром до тренировок на пикапах, имитирующих движение и качку техники.

"Мы создали алгоритм, который дает людям именно те знания, которые нужны сейчас, в условиях современных боевых действий", – объясняет инструктор.

Все инструкторы имеют реальный боевой опыт (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Боевой опыт, который передают дальше

В центре подчеркивают: все инструкторы имеют реальный боевой опыт.

Большинство из них прошли самые тяжелые участки фронта, а полученные знания сразу внедряются в учебный процесс.

"Война постоянно трансформируется. Наши выпускники звонят, рассказывают, как изменилась тактика противника, делятся свежим опытом, и на основе такой обратной связи мы сразу вносим коррективы в подготовку, чтобы обучение максимально отвечало реалиям фронта", – говорит "Хулиган".

За каждым таким обновлением стоят конкретные специалисты. Пока одни инструкторы обучают воинов действовать тактически грамотно, о ментальном здоровье и устойчивости подразделений заботятся профильные специалисты. В частности, медик, офицер с позывным "Ведьма", разработала и внедрила концептуальную программу преодоления боевого стресса, которая стала важной составляющей общей выучки.

За каждым обновлением стоят конкретные специалисты (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Научить выживать

Базовая подготовка длится 51 день. За время курса военнослужащие проходят огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и физическую подготовку.

Отдельное внимание уделяют выносливости бойца.

"Выдержка, способность противостоять усталости – сверхважная история", – отмечает один из инструкторов.

В конце курса проводят марш-бросок до десяти километров и преодолевают психологическую полосу препятствий под контролем инструкторов и медиков.

Кроме того, по инициативе командира "Инструктора" в программу ввели морскую десантную подготовку, которой нет в стандартном курсе БЗВП. Опыт боевых действий в Крынках показал, что подготовка к действиям на воде, преодоление водных препятствий, десантные элементы, командное взаимодействие, физическая выносливость и психологическая стойкость в водной среде являются крайне необходимыми для военнослужащих.

На полигоне обустроено восемь огневых рубежей и подземный интерактивный класс (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Не только обучение, но и адаптация

В учебный центр прибывают люди с разным опытом – мобилизованные, добровольцы, контрактники, военные, переведенные из других родов войск.

Для многих первые дни становятся серьезным психологическим испытанием. Чтобы облегчить адаптацию, новоприбывшие получают три дня без занятий, в течение которых знакомятся между собой и с инструкторами, планом обучения и инфраструктурой полигона.

"Люди приходят с разными настроениями. Мы много разговариваем, объясняем, стараемся подбодрить", – рассказывает инструктор "Фред".

По его словам, большинство проблем возникает из-за нехватки информации.

Поэтому командиры и инструкторы открыты к диалогу и всегда готовы поговорить с новобранцем о специфике службы и ответить на его вопросы. Например, подробно рассказать о нормах обеспечения, правилах прохождения службы, начислении выплат, дальнейшем распределении и т.д.

"Если командир знает о проблеме подчиненного, то 99 процентов вопросов решаются. Поэтому очень важны доверие и искреннее общение", – объясняет "Фред".

О ментальном здоровье и устойчивости подразделений заботятся профильные специалисты (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Честь формы

Для инструкторов важны не только знания и физическая подготовка, но и отношение к службе.

"Честь мундира ты должен нести и доносить до других", – подчеркивает младший сержант "Хулиган".

Именно поэтому курсантов учат дисциплине, аккуратности, уважению к гражданским и ответственности за собственные поступки.

"Не каждый военный с боевым опытом может стать инструктором", – говорит "Хулиган".

По его убеждению, специалист, обучающий других, должен не только знать свое дело, но и уметь передавать знания, находить общий язык с людьми, мотивировать и учить.

Сержант подчеркивает, что военнослужащий должен быть примером и помнить, что представляет Вооруженные Силы Украины.

Именно поэтому в центре особое внимание уделяют формированию команды профессиональных наставников. Ведь именно от их работы зависит самое главное – сможет ли новоприбывший военнослужащий использовать эти знания на фронте и с честью и профессионально выполнить задачу.

Базовая подготовка длится 51 день (фото 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС)

Быт имеет значение

На полигоне созданы условия для комфортного прохождения подготовки.

Работают два мобильных банных комплекса, оборудована модульная спортивная площадка, организовано централизованное питание, функционирует система внешней охраны и внутренних постов.

Командиры постоянно отслеживают бытовые вопросы и оперативно реагируют на проблемы.

Инструкторы поддерживают связь с выпускниками даже после завершения обучения. При необходимости помогают с решением бюрократических вопросов, восстановлением документов и консультируют относительно дальнейшей службы.

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Защищенное собственной ПВО небо, интенсивные тренировки бойцов, внедрение новых технологий, методик и практик, а также непрерывное развитие самих инструкторов – все это работает на единый результат.

На учебном полигоне 36-й бригады морской пехоты никто не рассчитывает на поблажки или результат "за красивые глаза". Вместо этого здесь формируют знания и навыки, которые в бою могут стать решающими. Ведь именно качественная подготовка дает реальный шанс выстоять под огнем, сберечь людей и вернуться с победой.

Присоединяйтесь к команде лучших! Обращайтесь в Военно-Морские Силы по телефону: +38 (097) 041-17-55 или заходите на официальный сайт: recrutvms.mil.gov.ua