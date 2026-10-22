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​От полицейской к оператору дронов: как "Одесские гаивки" привели Алису в ВМС

15:10 22.10.2026 Чт
4 мин
aimg Александр Семененко
​От полицейской к оператору дронов: как "Одесские гаивки" привели Алису в ВМС Алиса сейчас служит в Военно-Морских Силах ВСУ (фото предоставила Алиса)
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Путь к войску у каждого свой. Для кого-то это решение вызревает годами, а кому-то помогает встреча, после которой будущее приобретает более четкие очертания.

РБК-Украина рассказывает историю Алисы - бывшей работницы Нацполиции с высшим юридическим образованием, которая уже думала о службе, но окончательно определиться с направлением ей помогли "Одесские гаивки".

Сегодня она служит в Военно-Морских Силах ВСУ и овладевает специальностью оператора беспилотных систем.

​От юриспруденции - к поиску своего места в армии

Алиса окончила Одесский государственный университет внутренних дел, а потом работала дознавательницей. Военное дело тоже не было для нее чем-нибудь далеким.

"Среди моих знакомых немало военнослужащих, а старший брат в свое время также служил в рядах ВСУ. К тому же, работа в полиции тоже добавляла понимания о службе. Не хватало последнего решительного толчка", - рассказывает Алиса.

Мнение присоединиться к силам обороны постепенно становилось все более конкретным, поэтому девушка стала присматриваться к возможностям службы.

Узнав об "Одесских гаивках" из социальных сетей и от знакомых, она решила прийти на мероприятие, чтобы своими глазами увидеть работу военных и почувствовать атмосферу армейской жизни.

​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС
Фото: Алиса во время службы в Нацполиции (предоставила Алиса)

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​Полигон, который меняет решение

Программа обучения поражала своей практичностью: участникам давали возможность не просто послушать лекции, но и попробовать все на собственный опыт.

"Больше всего запомнились инженерная подготовка, демонстрация взрыва, занятия с беспилотниками и стрельбы. Но не меньшее значение имело общение с военными - возможность услышать о службе непосредственно от тех, кто уже имеет такой опыт. Поэтому именно после "гаивок" я окончательно решила, что хочу служить, и в итоге подписала контракт", - вспоминает Алиса.

Вибирая армейскую профессию, девушка сначала рассматривала и медицинскую службу, однако в конце концов остановилась на другом направлении.

"Медицинское направление требует особой моральной выносливости, а работа с компьютерной техникой мне близка, и в общем это - профессия, в которой я хотела бы развиваться", - объясняет свой выбор девушка-добровольец.

На сегодняшний день Алиса уже прошла базовую общевоенную подготовку и приняла должность. Впереди - погружение в новую профессию.

​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС

Что такое "Одесские гаивки" и кто за ними стоит?

История Алисы ярко демонстрирует главную цель "Одесских гаивок": дать гражданским возможность ближе познакомиться с армией, узнать существующие специальности и решиться на шаг, который раньше мог казаться сложным.

Проект реализуется благодаря совместным усилиям Общественно-военного движения, Центра рекрутинга ВМС ВСУ и Ветеранского корпуса морской пехоты Украины. Существенную роль в сопровождении будущих рекрутов играет 3-й центр рекрутинга ВМС.

К проведению учений приобщались также бойцы 801 Центра специального назначения ВМС, подразделения беспилотных систем и бригады морской пехоты, которые делились с молодежью навыками по инженерной подготовке, такмеду, ориентированию на местности и работе с дронами.

​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС​От полицейской к оператору дронов: как &quot;Одесские гаивки&quot; привели Алису в ВМС

​Итоги сезона и планы на будущее

В течение 2026 года состоялось пять волн "Одесских гаивок". В общей сложности они объединили более 150 участников. Под выступление оркестра ВМС финальной точкой сезона стала масштабная встреча "Волна единства", собравшая ветеранов, военных, волонтеров и участников военной подготовки.

​Но финал сезона не означает остановки проекта. Уже в следующем году "гаивки" снова откроют двери для ищущих свой путь.

Для кого-то участие в таких мероприятиях - это просто новый опыт. А для кого-то, как для Алисы, это шанс увидеть свое будущее вживую и изменить жизнь.

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