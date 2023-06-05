Первые группы украинских пилотов уже отправились на обучение в Британию, - Шмыгаль

Глава правительства рассказал, что он провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Главными темами стали оружейная поддержка, восстановление страны и интеграция в НАТО.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что ВСУ на поле боя перестраиваются на стандарты НАТО. Поэтому на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, наша страна должна услышать о будущем в НАТО.

Шмыгаль рассказал, что он призвал британского министра усилить санкции против России, в том числе насчет экспорта товаров двойного назначения.

"Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное", - добавил премьер.

Обучение украинских пилотов в Британии

Отметим, что у Британии на данный момент нет американских истребителей F-16, о которых просит Украина. При этом власти страны согласились обучать украинских пилотов.

По словам посла Британии в Украине Мелинды Симмонс, наши защитники будут проходить базовую подготовку, чтобы они смогли передавать и развивать свои навыки в сфере управления западными истребителями.

При этом ранее в СМИ появлялась информация о том, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 за четыре месяца.