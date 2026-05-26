"Первые 500 целей уже на карандаше": "Мадьяр" предостерег Лукашенко от провокаций

"Пес, который ругается, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", - подчеркнул он.

Таким образом "Мадьяр" отреагировал на последние заявления Беларуси о якобы полетах украинских боевых дронов над белорусской территорией.

Отдельно Бровди прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил о намерении России наносить "системные и последовательные удары" по Киеву.

Командующий СБС отметил, что российская нефтяная отрасль и военно-промышленный комплекс уже ощутили последствия украинских атак.

По его словам, только в мае было поражено девять из тринадцати российских нефтеперерабатывающих объектов, которые стали целями украинских ударов.