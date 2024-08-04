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Первые 10 истребителей F-16 прибыли в Украину в последний день июля, - The Economist

Фото: Украина получила первые десять F-16 в последний день июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных прибыли в Украину в последний день июля. До конца года Украина должна получить 20 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Издание отмечает, что первые 10 самолетов F-16 из 79, которые пообещали Украине в рамках авиационной коалиции, прибыли 31 июля.

"До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещаны так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года", - говорится в материале.

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что разочарован тем, сколько времени ушло, чтобы доставить самолеты в Украину. По его словам, одной из причин, которая могла повлиять на ситуацию с поставками, является недостаток учебных мест для украинских пилотов - "политическое решение администрации".

Еще одна причина - это языковые трудности. Несмотря на то, что украинские пилоты закалены в боях, F-16 отличаются и сложнее, чем Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.

Другой фактор задержек - это создание инфраструктуры для обслуживания F-16. Отмечается, что бортовым инженерам необходима такая же подготовка, как и пилотам. Некоторые работы по ремонту и техническому обслуживанию также могут проводиться в соседних странах НАТО.

Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге отмечает, что самолеты F-16 являются приоритетной целью для россиян. Поэтому они были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями. Но в то же время такое распыление усложняет логистику - нужно больше людей и больше запчастей.

 

 

F-16 для Украины

Союзники по просьбе Украины создали авиационную коалицию, в рамках которой ВСУ получат истребители американского производства F-16. Ожидается, что Украина получит не менее 60 самолетов, но поставки будут проходить постепенно.

В прошлом месяце Bloomberg заявил, что Украина получила F-16. По данным The Times, Нидерланды передали Украине шесть самолетов. В сети также сообщалось, что F-16 использовались для противовоздушной обороны.

Больше о том, прибыли F-16 в Украину и их использование - в материале РБК-Украина.

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Авиация УкраиныF-16