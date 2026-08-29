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Первое попадание в селе Мила пришлось на склад боеприпасов Сил обороны, - Зеленский

15:31 29.08.2026 Сб
2 мин
Это уже второй случай после Вишневого
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Детонация боеприпасов в селе Мила в Киевской области стала уже вторым подобным случаем после Вишневого. Обстоятельства хранения взрывчатки рядом с людьми должны установить следствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Детонация в деревне Мила Бучанского района началась после российского удара. Ситуацию президент назвал ужасающей халатностью тех, кто хранил взрывчатые вещества рядом с людьми.

"Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто сохранял взрывчатые вещества прямо рядом с людьми", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что после ситуации в Вишневом это уже второе подобное преступление, и назвал его совершенно недопустимым. Президент рассчитывает, что детали оперативно представят обществу.

По его словам, первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов, которого там точно не должно быть - составы Сил обороны. Началась детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов значительного масштаба.

Президент добавил, что обсудил ситуацию с Генеральным прокурором, МВД, СБУ и Главнокомандующим – все необходимое для расследования у них есть.

Отдельно он поблагодарил всех, кто на месте и в других точках российских попаданий помогает спасать людей.

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области - пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.

По состоянию на 29 августа количество погибших возросло до 37 человек, среди них - председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич. Прокуратура уже приступила к расследованию законности размещения взрывоопасных предметов.

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Взрыв боеприпасовВладимир Зеленский