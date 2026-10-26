Первое место в DELTA: как "Орион" создал робокоридор под Купянском

Отмечается, что на Южно-Купянском направлении подразделение с помощью колесных и гусеничных роботов обошло по эффективности целые бригады и возглавил рейтинг системы DELTA.

Подразделение "Орион" – это пограничная комендатура быстрого реагирования ГНСУ в составе бригады Гвардии наступления "Месть", которая была вовлечена в операцию "Вивальди". В мае 2025 года Орион зашел на Купянское направление, где выстроил полосу смерти: 88% противника уничтожается еще до выхода на позиции, а российская техника не способна приблизиться ближе чем на 25 км.

Именно поэтому на Южно-Купянском направлении пограничники "Ориона" заняли первое место в августе 2026 года по эффективности в DELTA –цифровой системе, из-за которой Силы обороны видят ситуацию на карте и управляют боем.

Только за один месяц работы бойцы "Ориона" провели 85 сверхсложных боевых миссий, доставив на нулевые рубежи 30257 килограммов груза. Подразделение работает комбинированным парком колесных и гусеничных наземных роботизированных комплексов (НРК). За каждой миссией стоит предварительная разведка маршрутов, просчет действий вражеской аэроразведки и грамотная организация выполнения задач.

100% успешных эвакуаций там, где люди погибли

За последнее время использование НРК "Орион" провел 4 эвакуационных миссии, и все 4 завершились успехом. Никакого утраченного бойца.

Один из таких случаев произошел в сентябре под Купянском. На крайней позиции, где любая попытка подойти обычной техникой означала прямое попадание FPV-дрона, у военнослужащего обострилась язва желудка. Ждать ночи или пешего выхода с внутренним кровотечением было невозможно.

Командиры отправили по раненому роботизированную платформу. Сквозь простреливаемую серую зону робот пробрался к позиции, эвакуировал бойца и безопасно доставил его к медикам.