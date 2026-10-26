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Первое место в DELTA: как "Орион" создал робокоридор под Купянском

11:55 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: "Орион" создал робокоридор под Купянском (пресс-служба подразделения)

Подразделение "Орион" Сил обороны Украины создал роботизированный коридор под Купянском, которым удалось перевезти более 30 тонн грузов и выполнить 99,57% успешных миссий.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе подразделения.

Отмечается, что на Южно-Купянском направлении подразделение с помощью колесных и гусеничных роботов обошло по эффективности целые бригады и возглавил рейтинг системы DELTA.

Подразделение "Орион" – это пограничная комендатура быстрого реагирования ГНСУ в составе бригады Гвардии наступления "Месть", которая была вовлечена в операцию "Вивальди". В мае 2025 года Орион зашел на Купянское направление, где выстроил полосу смерти: 88% противника уничтожается еще до выхода на позиции, а российская техника не способна приблизиться ближе чем на 25 км.

Именно поэтому на Южно-Купянском направлении пограничники "Ориона" заняли первое место в августе 2026 года по эффективности в DELTA –цифровой системе, из-за которой Силы обороны видят ситуацию на карте и управляют боем.

Только за один месяц работы бойцы "Ориона" провели 85 сверхсложных боевых миссий, доставив на нулевые рубежи 30257 килограммов груза. Подразделение работает комбинированным парком колесных и гусеничных наземных роботизированных комплексов (НРК). За каждой миссией стоит предварительная разведка маршрутов, просчет действий вражеской аэроразведки и грамотная организация выполнения задач.

100% успешных эвакуаций там, где люди погибли

За последнее время использование НРК "Орион" провел 4 эвакуационных миссии, и все 4 завершились успехом. Никакого утраченного бойца.

Один из таких случаев произошел в сентябре под Купянском. На крайней позиции, где любая попытка подойти обычной техникой означала прямое попадание FPV-дрона, у военнослужащего обострилась язва желудка. Ждать ночи или пешего выхода с внутренним кровотечением было невозможно.

Командиры отправили по раненому роботизированную платформу. Сквозь простреливаемую серую зону робот пробрался к позиции, эвакуировал бойца и безопасно доставил его к медикам.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл противника.

Кроме того, ранее украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности НРК MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.

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